أطلق مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، حملة توعوية بعنوان «أداة مش حياة»، بهدف إعادة ضبط علاقة الشباب بالذكاء الاصطناعي تحت شعار: «استخدام واعٍ... لا اعتماد أعمى»، وذلك في ظل التسارع غير المسبوق للتكنولوجيا، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي.

وجاءت الحملة ضمن مقرر مادة «الحملات الإعلامية»، تحت إشراف الدكتورة إيمان عبد الوارث، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وبمعاونة عمر البارودي، المخرج بالقناة الخامسة، لتنطلق رؤيتها وأهدافها من مبدأ واضح، وهو أن «الذكاء الاصطناعي وسيلة تمكّن الإنسان، لا بديلًا عنه».

وتركّز الحملة على توجيه الشباب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح وفعّال، ورفع الوعي بمفهوم حروب الجيل الخامس وأساليبها غير التقليدية التي تستهدف العقول قبل الجبهات، وأيضًا التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى الخصوصية، أو الاعتماد المفرط، أو فقدان السيطرة مستقبلًا.

وبدأت الحملة بإنتاج «البرومو» التعريفي الذي تناول محاكاة الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية في «التعلّم، وحل المشكلات، واتخاذ القرار»، ليبرز دوره في زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتسريع التطور في مختلف المجالات.

وفي المقابل، ناقش «البرومو» التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الوظائف، والمخاوف المرتبطة بتطوّر ذكاء اصطناعي خارق قد يصعب التحكم فيه، مع التأكيد على الرسالة الأساسية للحملة، وهي أن «الذكاء الاصطناعي ضرورة... لكن كأداة، لا كحياة».

ولم تقتصر الحملة على إعلان «البرومو» فقط، بل تناولت بعض الإعلانات الرئيسية التي تمثلت في الإعلان الأساسي الأول، حيث ركّز على مفهوم حروب الجيل الخامس، وكيف تُستخدم التكنولوجيا والإعلام والبيانات كسلاح.

وشمل الإعلان الأساسي الثاني استعراض أدوات الذكاء الاصطناعي، ومميزاتها، وحدود استخدامها، بينما تضمن الإعلان التحفيزي مقابلات شخصية مع طلاب قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، عبّروا فيها عن رؤيتهم لمستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في حياتهم، مع مشاهد تمثيلية تعبّر عن عناصر الحملة.

أما الإعلان الغنائي، فاُستخدم فيه لحن أغنية «خطفوني» لعمرو دياب وجنى دياب، مع كتابة كلمات جديدة تعبّر عن رسالة الحملة وتخاطب الشباب بأسلوب قريب منهم، وقامت بغنائه الطالبة حبيبة خالد، المقيدة بالفرقة الثانية بقسم الإعلام.

وشمل فريق الحملة: «ياسين صلاح الدين قائدًا، ورنيم كريم مساعدًا، وعضوية: مازن ممدوح سعيد، جنة أحمد السيد، تقى إبراهيم غانم، رغد حسام الدين السيد، روان عادل محمد، جنة أحمد محمود، سارة خالد بدري، سلمى خالد، رودينا مجدي يوسف، سلمى رفعت عبد الرازق، أروى طارق الغمري، سلمى محمد عيسى، سلمى سامي سعيد، عزيزة محمد البدري، ضياء الدين أحمد محمد، ملك محمد إبراهيم، مريم علاء عامر، مريم أشرف محمد، ندى علاء محمود، ندى عادل حمدي، أمنية مصطفى إبراهيم».