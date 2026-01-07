تراجع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 2 يناير الحالي بواقع 3.8 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 1.9 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاعا بمقدار 1.1 مليون برميل.

وفي ظل التراجع غير المتوقع، أصبح إجمالي المخزون 419.1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أعلى بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5.6 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.