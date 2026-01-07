 أمريكا: ترامب يقرر إلغاء العقوبات لتسهيل حركة شحن وبيع النفط الفنزويلي - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 8:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: ترامب يقرر إلغاء العقوبات لتسهيل حركة شحن وبيع النفط الفنزويلي

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 8:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 8:22 م

قالت الولايات المتحدة، إن الرئيس دونالد ترامب قرر إلغاء العقوبات المفروضة على فنزويلا بطريقة "انتقائية" لتسهيل حركة شحن وبيع النفط الفنزويلي للاقتصادات العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات النفط على الفور ببيع ما يتراوح بين 30 و50 مليون برميل من فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن المبيعات "ستستمر إلى أجل غير مسمى" مع وضع العائدات في حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة في "بنوك معترف بها عالميا".

وأضافت أنه سيتم بعد ذلك توزيع الأموال على الشعبين الأمريكي والفنزويلي وفقا "لتقدير" حكومة ترامب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك