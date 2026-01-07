موسكو: على واشنطن ألا تمنع عودة الروس بناقلة النفط إلى بلادهم

دعت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، واشنطن إلى ضرورة احترام حقوق المواطنين الروس الموجودين على متن ناقلة النفط المسجلة بروسيا والتي صادرتها الولايات المتحدة في وقت سابق، وضرورة عدم عرقلة عودتهم إلى بلادهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، حيث أشار إلى وجود مواطنين روس على متن ناقلة النفط المصادرة.

وأضاف البيان: "يجب احترام حقوق المواطنين الروس الموجودين على متن السفينة. وعلى الولايات المتحدة ألا تمنع عودة المواطنين الروس على متن سفينة مارينرا إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن".

وأكد أن التطورات المتعلقة بالسفينة تتم متابعتها عن كثب.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (أوكوم)، أنه تمت مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وتحمل اسم "إم في بيلا 1" في شمال المحيط الأطلسي.

وذكر أن ناقلة النفط كانت تحت متابعة خفر السواحل الأمريكي بواسطة السفينة "يو إس سي جي سي مونرو"، وبعد ذلك جرى مصادرتها في شمال الأطلسي استنادًا إلى أمر ضبط صادر عن محكمة اتحادية أمريكية.

وكانت ناقلة النفط المعروفة سابقًا باسم "بيلا1" خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 2024، بدعوى "نقلها النفط بشكل غير قانوني".

وخلال توجهها مؤخرًا نحو فنزويلا، رصدها خفر السواحل الأمريكي، حيث حاولت لأكثر من أسبوعين تفادي الحصار الأمريكي في المحيط الأطلسي.

جدير بالذكر أن محاولة أمريكية لاحتجاز الناقلة فشلت في ديسمبر الماضي، وبعد ذلك قام الطاقم برسم العلم الروسي على جانب السفينة، وغيّر اسمها إلى "مارينرا" وسجلها باسم روسيا.