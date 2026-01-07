اقتراب عودة الكهرباء إلى كامل جنوب غرب برلين بعد أيام من الانقطاع

من المتوقع أن يتم في القريب العاجل تجاوز الانقطاع واسع النطاق للكهرباء في جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت وزارة الداخلية المحلية في حكومة ولاية برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن مشغل الشبكة سيبدأ الآن بإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى المناطق المتضررة.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن التيار سيعود اعتبارا من الساعة الـ11 صباحا "التوقيت المحلي".

وقال متحدث باسم شركة شبكة كهرباء برلين "شتروم نيتس برلين": "نعمل على إعادة الإمداد بالكهرباء خلال اليوم"، مضيفا أن هذا الانقطاع يعد الأطول في تاريخ العاصمة الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي سبتمبر الماضي شهد جنوب شرق المدينة انقطاعا للتيار استمر نحو 60 ساعة عقب هجوم إشعال متعمد، تضرر منه في البداية نحو 50 ألف مشترك.

وأفادت "شتروم نيتس برلين" عبر موقعها الإلكتروني في وقت سابق اليوم بأن إعادة ربط جميع المتضررين بالشبكة ستستغرق على الأرجح حتى بعد ظهر غد الخميس. وبحسب بيانات الشركة اليوم، فإن الكهرباء لا تزال منقطعة عن نحو 19 ألفا و900 منزل و850 منشأة تجارية في جنوب غرب برلين.

وطالبت حكومة الولاية السكان في جنوب غرب برلين بإيقاف تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية الخاصة في موعد أقصاه الساعة العاشرة والنصف صباحا، لضمان استقرار الإمداد الكهربائي بشكل عام. كما دعت إلى فصل الأجهزة الكهربائية عن الشبكة، مشيرة إلى أنه قد تحدث انقطاعات قصيرة أثناء عملية إعادة التوصيل.

وتعيش أحياء كاملة في جنوب غرب العاصمة منذ أيام دون كهرباء وسط درجات حرارة متجمدة، وذلك نتيجة هجوم حرق متعمد يشتبه في أنه بدافع يساري متطرف، والذي استهدف جسرا للكابلات في حي شتيجليتس-تسيلندورف ببرلين. وتسبب الهجوم صباح السبت الماضي في انقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل و2200 شركة في جنوب غرب برلين. وتولى الادعاء العام الاتحادي التحقيقات في القضية.