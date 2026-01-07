بريطانيا: ساعدنا الولايات المتحدة في مصادرة ناقلة نفط ترفع علم روسيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، أنها قدمت دعما عسكريا لعملية نفذتها الولايات المتحدة لمصادرة ناقلة نفط مسجلة بروسيا في شمال المحيط الأطلسي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "بريطانيا قدّمت دعما لعملية إيقاف السفينة (بيلا 1) بناء على طلب الولايات المتحدة".

وأوضح البيان، أنه جرى تقديم دعم عملياتي، بما في ذلك إتاحة قواعد تمركز، للقوات العسكرية الأمريكية التي كانت تتابع سفينة "بيلا 1" في المنطقة الواقعة بين بريطانيا وآيسلندا وغرينلاند.

وتابع: "سفينة الإمداد العسكرية تايدفورس (البريطانية)، دعمت القوات الأمريكية في إيقاف بيلا 1، في حين وفرت عناصر من سلاح الجو الملكي دعما في الاستطلاع والمراقبة الجوية".

وأشار إلى أن الدعم المقدم للولايات المتحدة جاء بما يتوافق مع القانون الدولي.

ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قوله، إن "الجيش البريطاني أظهر اليوم قدرته واحترافيته من خلال دعمه للجيش الأمريكي الذي نجح في إيقاف سفينة بيلا 1 المتجهة إلى روسيا".

وشدد هيلي، على أن هذه الخطوة جاءت في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف: "هذه السفينة، بسجلها السيئ، تعد جزءا من محاولات روسيا وإيران للتهرب من العقوبات، والتي تؤجج الإرهاب والصراع والمعاناة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا".

وذكر هيلي، أن بلاده ستواصل مواجهة روسيا من أجل حماية اقتصادها وأمنها ومصالحها، وأن عملية إيقاف السفينة تشكّل أيضا مثالا على التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (أوكوم) مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وتحمل اسم "إم في بيلا 1" في شمال المحيط الأطلسي.

وكانت ناقلة النفط المعروفة سابقا باسم "بيلا1" خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2024، بدعوى "نقلها النفط بشكل غير قانوني".

وخلال توجهها مؤخرا نحو فنزويلا، رصدها خفر السواحل الأمريكي، حيث حاولت لأكثر من أسبوعين تفادي الحصار الأمريكي في المحيط الأطلسي.

جدير بالذكر أن محاولة أمريكية لاحتجاز الناقلة فشلت في ديسمبر الماضي، وبعد ذلك قام الطاقم برسم العلم الروسي على جانب السفينة، وغيّر اسمها إلى "مارينرا" وسجلها باسم روسيا.