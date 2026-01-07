آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد في كفر الشيخ

احتفل الآلاف من المسيحين والقساوسة في 22 كنيسة بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، بقداس عيد الميلاد، وسط استقبال عدد من المسلمين لتقديم التهنئة، وعبر الجميع عن فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، آملين أن يكون عام 2026 عام خير وبركة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحرص الآلاف من أهالي المحافظة، صباح اليوم، على الاحتفال بالعيد في حديقتي صنعاء والأسرة بدسوق والمتنزهات والحدائق المختلفة.

كما أدى المئات من الأقباط بمدينة كفر الشيخ صلاة قداس أعياد الميلاد بكنيسة القديسة دميانة، وشهد محيط القداس إجراءات أمنية وتنظيمية لدخول المصلين والمحتفلين بأعياد الميلاد، وسط أجواء احتفالية وتبادل التهاني.

كان اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، بعث برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيا للجميع قصاء عيد سعيد.