مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد

أجرت الدكتورة نهى خليل، مدير مستشفى أمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني، جولة تفقدية داخل المستشفى؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية الأقسام المختلفة، وذلك في إطار الحرص على استمرار انتظام العمل داخل المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الميلاد المجيد.

وجاءت الجولة، تحت توجيهات الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، في إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة خلال الإجازة الرسمية.

وشملت الجولة متابعة انتظام الفرق الطبية وأطقم التمريض، والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة للتعامل مع الحالات المرضية التي قد تستدعي التدخل الطبي.

وتأتي هذه الجولة في سياق الدور الوطني الذي تضطلع به كلية طب قصر العيني ومستشفياتها، والتزامها التاريخي بتقديم الرعاية الصحية دون انقطاع، خاصة خلال المناسبات والأعياد الرسمية.