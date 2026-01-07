 إندونيسيا: إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة سولاويسي الشمالية بعد الفيضانات العارمة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 11:27 ص القاهرة
إندونيسيا: إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة سولاويسي الشمالية بعد الفيضانات العارمة

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 10:54 ص

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا حالة طوارئ في منطقة جزر سياو وتاجولاندانج وبيارو "سيتارو" في مقاطعة سولاويسي الشمالية، بعد فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل ونزوح المئات.

وقالت الوكالة اليوم الأربعاء إن الحكومة المحلية أصدرت حالة استجابة طارئة للكوارث المرتبطة بالطقس من الخامس حتى 18 يناير، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وحتى بعد ظهر أمس الثلاثاء، أكدت الوكالة 16 حالة وفاة وفقدان 3 أشخاص وإصابة عدة أشخاص بعد الفيضانات العارمة التي حدثت في وقت مبكر من صباح أمس الأول الاثنين.


