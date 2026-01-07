 وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مسئولين دنماركيين الأسبوع المقبل مع تصاعد الصراع بشأن جرينلاند - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مسئولين دنماركيين الأسبوع المقبل مع تصاعد الصراع بشأن جرينلاند

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 9:57 م

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم لقاء ممثلين للدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية جزيرة جرينلاند.

ورفض روبيو، قول ما إذا كان هذا يعني استبعاد العمل العسكري الأمريكي للسيطرة على الجزيرة.

ولم يحدد روبيو خلال حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء، متى وأين سيتم اللقاء؟، وكانت جرينلاند والدنمارك قد طلبتا في وقت سابق إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي.

وقال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه محبط لأن الاتصالات مع الولايات المتحدة كانت تتم إلى حد كبير عبر وسائل الإعلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أثار مجددا احتمال ضم أو السيطرة على جرينلاند لتحقيق المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

يذكر أن جرينلاند، التي يقطنها نحو 57 ألف شخص، هي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها جزء من مملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

