التموين: 500 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن موضوع العلامات التجارية بدأ عام 1939، من خلال مصلحة التسجيل التجاري، منوهًا بتسجيل 500 ألف علامة تجارية منذ حوالي 81 سنة وحتى الآن.



وأوضح عشماوي، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن طلب التسجيل للعلامة التجارية لا يعني التسجيل بالفعل، متابعًا: «نطمئن أولًا أن العلامة المطلوب تسجيلها لا تتعارض مع أخرى».



وأضاف أن النادي الأهلي سجل ما يقرب من 120 علامة تجارية، بينما سجل الزمالك 80 علامة تجارية، مفيدًا بأنه سيتم الإعلان عن نادي القرن خلال الفترة المقبلة، من شهرين إلى ثلاثة، وذلك بناءً على المستندات والوثائق.