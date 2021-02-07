راحة 48 ساعة للاعبي المصري بعد الفوز على المقاولون العرب

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قرر الجهاز الفني للمصري، بقيادة على ماهر، منح لاعبى فريقه راحة سلبية يومين عقب نهاية مباراة المصري والمقاولون العرب التي أقيمت مساء السبت، وانتهت بفوز المصرى بهدف للاشئ.

ومن المقرر أن يستأنف المصري تدريباته عصر الثلاثاء ببرج العرب استعداداً لمباراة الفريق بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تجمعه بفريق المنصورة والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر يوم الاثنين 15 فبراير الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحرص الجهاز الفنى للمصرى على منح راحة سلبية للاعبين بهدف الاستشفاء التام وإزالة آثار المجهود العضلى والبدنى من واقع التدريبات وضغط المباريات.