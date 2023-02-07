لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الانقاض بعد ساعات من وقوع الزلزال وجدوها بصحة جيدة في ريف عفرين شمالي مدينة حلب pic.twitter.com/6ZlgfZph9G — مراسيل العاصفه (@marasel_marasel) February 7, 2023

وشوهدت الطفلة، وتحاصرها كتل ضخمة من الحجارة، دون أن يكون بمقدورها فعل شيء، وعلى وجهها آثار من الدماء.والتقطت عدسات الكاميرات، صورا بالغة التأثير للطفلة السورية، وهي تنظر إلى الكاميرا، وكأنها تعبر عن حجم المأساة.وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3432 شخصا، فضلا عن إصابة 21 ألفا و103 جرحى.بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيلاً و3649 مصاباً.في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.