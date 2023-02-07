تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، في ارتفاع مستوى البحر في قضاء إسكندرون بولاية هطاي التركية، وهو ما أدى بدوره إلى غمر شوارع تحت المياه.

وتشكلت برك مياه بطول نحو 200 متر من الساحل باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلان بمنطقة تشاي، وفق وسائل إعلام حكومية تركية.

وازدحمت المنطقة مروريا حيث يعاني السائقون صعوبة في التقدم بسياراتهم، وقد غمرت المياه الطرقات ولم تصل إلى المنازل.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3549 شخصا، فضلا عن إصابة 22168 شخصا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.