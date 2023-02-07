الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطة

واصلت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أبناء وأسر الشهداء لزيارة بعض المعالم السياحية، وهما المتحف القومي للحضارات والقرية الفرعونية، بمناسبة عيد الشرطة.

وتم خلال الرحلات، توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية، التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان، ودورها البارز في حماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لأمن الوطن واستقراره.