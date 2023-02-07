إزالة فورية لمياه الأمطار في شوارع الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، سقوط الأمطار ببعض مراكز ومدن وأحياء المحافظة لليوم الثاني على التوالي، وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي، بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

ولفت إلى استمرار أعمال شفط وكسح مياة الأمطار حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وتعرضت بعض المراكز أمس واليوم بمحافظة الدقهلية لسقوط أمطار متوسطة، وتمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق التي تعرضت لتجمعات مياه الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.