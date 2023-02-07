أستراليا ونيوزيلندا تعلنان تقديم مساعدات مالية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا

أعلنت أستراليا ونيوزيلندا، عزمهما تقديم مساعدات مالية وإنسانية لضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا.



وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي، "أنتوني ألبانيز"، ونظيره النيوزيلندي "كريس هيبكنز" -خلال مؤتمر صحفي مشترك في (كانبيرا) ونقله تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الثلاثاء- عن تعازيهما العميقة للعائلات والمجتمعات التي فقدت أحباءها.



وقال ألبانيز: "لقد سقط آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين خلال هذه المأساة..مضيفا أن هذه الزلازل المتعددة التي ضربت المنطقة كان لها تأثير مدمر، مؤكدا أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار استرالي (6.94 مليون دولار أمريكي) للمتضررين من خلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومن خلال الوكالات الإنسانية.



من جهته، أكد هيبكنز أن بلاده ستسهم بمبلغ 1.5 مليون دولار نيوزيلندي (948.007 دولار أمريكي) مشيرا إلى أن وزير خارجيته سيعلن عن المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن بلاده ستسهم أيضا في الجهود الدولية.