عضو بمجلس الاحتياط الأمريكي يؤكد الحاجة لمواصلة زيادة الفائدة

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قال نيل كاشكاري رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن بيانات سوق العمل الأمريكية القوية خلال الشهر الماضي تؤكد الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاشكاري قوله في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية القول إنه "في الوقت الحالي أرى أن سعر الفائدة المناسب هو 4ر5% تقريبا" في إشارة إلى توقعاته السابقة بشأن سعر الفائدة المطلوب لكبح جماح التضخم، مضيفا "إذا كان علي اختيار رقم (لسعر الفائدة) سأختار ما قلته في ديسمبر" الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قررت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 5ر4% و75ر4%.

وكانت الزيادات السابقة بمقدار 50 نقطة أساس وقبلها بمقدار 75 نقطة أساس في المرة الواحدة.

وتوقع مسؤولون أمريكيون في ديسمبر الماضي وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى 1ر5% خلال العام الحالي.