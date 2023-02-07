غلق وتشميع عيادة خريج تربية رياضية ينتحل صفة طبيب بشري ببني مزار

تمكنت إدارة العلاج الحر بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، من شن حملة على عيادات الأطباء والمراكز الطبية، والتي أسفرت عن تشميع وغلق عيادة طبية لخريج تربية رياضية، وينتحل صفة طبيب بشري وأخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وتلقى الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إخطارا من الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، يفيد بتمكن إدارة العلاج الحر بمركز بني مزار بقيادة الدكتور أحمد منصور مدير الإدارة، من ضبط شخص يقوم بانتحال صفة طبيب بشري وأخصائي علاج طبيعي، ويمارس العمل الطبي دون الحصول علي تصريح مزاولة مهنة من وزارة الصحة.

ترأس الحملة الدكتور أحمد منصور مدير الادارة، ومعاونيه الدكتور محمد جلال والدكتور طه ابراهيم والدكتور أحمد جابر، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة وتحريز كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل المجهولة المصدر ومنهم منتهى الصلاحية.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن منتحل صفة الطبيب هو خريج كلية تربية رياضية ويمارس هذا العمل منذ عام حتى تاريخه، وأن مقر العيادة كائن بإحدى القري غرب مركز بني مزار، وعند وصول الحملة لمقر العيادة وجدوا أن العيادة مفتوحة وبها سكرتارية، ولم يجدوا الطبيب منتحل الصفة وتم التشميع بالشمع الأحمر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، بموجب الواقعة بمركز شرطة بني مزار، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتم عمل غلق إداري لهذا المكتب، وتكثف الأجهزة الأمنية بحثها عن المتهم للقبض عليه.