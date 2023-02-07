رصد زلزال ثان في كازاخستان على الحدود مع الصين

أفاد مركز رصد الزلازل الكازاخستاني، بأن زلزالا ثانيا وقع جنوب شرق البلاد على الحدود مع الصين بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.



جاء ذلك في نبأ عاجل بثته وكالات أنباء دولية، بعد وقت قليل من الإعلان عن تسجيل زلزال بقوة مماثلة على مقياس ريختر جنوبي البلاد.



وبخصوص الزلزال الأول، قال مركز رصد الزلازل في كازاخستان، إن مركزه وقع على بعد 375 كيلومترا شمال شرق مدينة ألماتا، وعلى عمق 15 كيلومترا.



ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت أضرارٌ قد وقعت في كازاخستان من جراء الزلزال الأول أو الثاني.



وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3419 شخصا، فضلا عن إصابة 20 ألفا و534 جريحا.



بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1586 قتيلاً و3648 مصاباً.



في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.