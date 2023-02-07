الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي في أنشطة القرصنة الكورية الشمالية لتمويل البرنامج النووي

سرق قراصنة كوريا الشمالية أصولا إلكترونية في عام 2022 أكثر من أي وقت مضى بغية إدرار إيرادات لبيونج يانج وتمويل برنامجها النووي، وفقا للأمم المتحدة.

وتشير عدة تقديرات إلى أن قيمة الأصول المسروقة تتراوح بين 630 مليون دولار إلى مليار دولار.

وهذا يدل على أن "عام 2022 كان بالنسبة لكوريا الشمالية عاما قياسيا لسرقة الأصول الافتراضية "، وفقا لتقرير سري لخبراء الأمم المتحدة تمكنت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من الاطلاع عليه.

وفي السنوات الست الماضية، يقال إن القراصنة الذين توظفهم كوريا الشمالية سرقوا ما مجموعه حوالي 2ر1 مليار دولار عبر الإنترنت. ثم يتم استخدام الأموال ، التي غالبا ما تم استثمارها بشكل مجهول في العملة المشفرة ، من قبل الدولة الخاضعة لعقوبات شديدة لتمويل برامجها النووية والصاروخية.

ولاحظ خبراء الأمم المتحدة تسارعا في برنامجها النووي وبرنامج الأسلحة، بما في ذلك ارتفاع مخزونات المواد الانشطارية وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن "زيادة هائلة" في عدد الرؤوس الحربية النووية للبلاد، مما زاد من تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ويلقى باللوم في الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية، من بين أمور أخرى، على مجموعة لازاروس للجرائم الإلكترونية المرتبطة ببيونج يانج ومجموعاتها الفرعية. ولوحظت هجمات برامج الفدية المتطورة بشكل متزايد والاختراقات التي تستهدف أسواق العملات المشفرة.

وفي ما يسمى بهجمات برامج الفدية، يخترق المهاجمون الأنظمة ويسيطرون على الضحايا وبياناتهم. وعادة ما يتم تشفير البيانات، وبعد دفع الفدية فقط يتم إتاحتها مرة أخرى.