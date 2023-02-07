الإمارات تخصص 100 مليون دولار لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

قررالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.



وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.



وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء: تجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.



وكان زلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب جنوب شرق تركيا في المنطقة الحدودية مع سوريا صباح أمس الاثنين، تبعه زلزال آخر بقوة 5ر7 درجات على مقياس ريختر، ما اسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.