كوريا الجنوبية: فريق إنقاذ ومساعدات بقيمة 5 ملايين دولار إلى ضحايا زلزال تركيا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عزمها تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي إلى تركيا، وإرسال نحو 110 أفراد لدعم أعمال البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن وزارة الخارجية الكورية.



وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو سوك، في مؤتمر صحفي، إن طائرات عسكرية ستحمل الإمدادات الطبية إلى تركيا، التي ضربها زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار واسع.



وقال المتحدث، إن الفريق سيتألف من أكثر من 60 عضوا من فريق الإغاثة الخاص بحالات الكوارث الكوري و50 عسكريا.



وأمر الرئيس الكوري يون سوك يول الحكومة في وقت سابق اليوم، بإرسال عمال إنقاذ وإمدادات طبية بشكل عاجل، كما تحدث وزير الخارجية بارك جين مع مراد تامر، السفير التركي لدى كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم وتعهد بتقديم دعم نشط للدولة التي ضربها الزلزال.



ولقي أكثر من 4200 شخص حتفهم في تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية بين الدولتين، وفقا لأحدث المعلومات التي نشرتها السلطات التركية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.



وقال يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، إن عدد القتلى في تركيا بلغ 2921، بينما أصيب 15834 آخرون. وفي سوريا، قتل ما لا يقل عن 1300 شخص، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة ومنظمة الإنقاذ "الخوذ البيضاء" مساء الاثنين.



ولا يزال المدى النهائي للكارثة في المنطقة الحدودية غير واضح، حيث فقد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين.