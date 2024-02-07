 جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية - بوابة الشروق
الأربعاء 7 فبراير 2024 9:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

عمان - بترا
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:16 ص

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وزعمت قناة "آي 24" الإسرائيلية، "أن الشاحنات تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتش)، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة الشهر الماضي.

وقال المكتب في تقرير إن السلطات الإسرائيلية منعت خلال شهر يناير الماضي 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمالي غزة، وكذلك منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط من القطاع المحاصر.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الليلة الماضية، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية متجهة إلى قطاع غزة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك