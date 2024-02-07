كشف الفنان الشاب طه الدسوقي، عن شعوره بالخوف من تجسيد شخصية «نديم» في مسلسل «حالة خاصة»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه كان متحمسًا لتجربة دور مختلف.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة اخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى قبول الدور دون تردد بعد قراءة السيناريو، لاسيما في ظل إعجابه الشديد بفكرة المسلسل وطريقة تناوله للموضوع، قائلا: «شعرتُ أنه فرصة رائعة لتحدّي نفسي كممثل».

وتابع :«بعد موافقتي على تجسيد دور نديم اكتشفت صعوبة الدور، وأن التوحد ليس نموذجًا واحدًا، بل هو طيف به مراحل كثيرة، فبدأتُ أكثّف من بحثي عن فكرة التوحد، وكنت خائفًا من تقديمها بشكل خاطئ، خاصة أن الشخصية موجودة ومعروفة في المجتمع».

ولفت إلى تركيز فريق العمل على اختيار المرحلةَ الأكثر مناسبة دراميًا، والتي من شأنها أن تثير اهتمام المشاهد دون أن تُنفّره أو تصعّب عليه فهم الشخصية.

وأشار إلى مواجهته تحديًا كبيرا في تجسيد شخصية «نديم»، حيث سعى إلى إيجاد التوازن بين إظهار قدرة نديم على التعايش في المجتمع بشكل طبيعي والتفاعل مع الآخرين دون جعله محلّ شفقة من الجمهور أو إظهار ضعف يُعيق قدرته على التعايش في المجتمع، مع التأكيد على حاجته إلى بعض المساعدة.