حماس: وفد من الحركة يتوجه للقاهرة لبحث جهود التهدئة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية سيتجه إلى القاهرة لمتابعة ملف مقترح التهدئة في إطار رعاية مصرية قطرية.



وشدد حمدان خلال مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، على أن حماس طالبت بأن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة ضامنة لأي اتفاق.



وأضاف حمدان "نجدد تثميننا لموقف مصر في رفض كل مخططات الاحتلال ومشاريعه حول محور فيلادلفيا".



وحول نقل الأرجنتين سفارتها إلى القدس، قال "نستنكر عزم رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة ونعتبر ذلك مخالفة للقانون الدولي".



وأكد حمدان في ختام المؤتمر، أن حماس تهدف للوصول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة.