تموين الإسكندرية تضبط سكر تمويني قبل ترويجه في السوق السوداء

أعلن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، عن ضبط سكر مخصص بيعه للبطاقات التموينية وتسريبه للبيع فى السوق السوداء، موجها الأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الرقابة على الأسواق.

ففي إدارة غرب والجمرك، شنت حملة تموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقسم شرطة كرموز، أسفرت عن تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر وتم التحفظ على ٣٦٠ علبة سجائر، وتحرير محضر حيازة سكر مخصص بيعه للبطاقات التموينية وتسريبه للبيع فى السوق السوداء وتم التحفظ على ١٥٥ كيس سكر.

كما تم تحرير محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠ كرتونة لبن زنة واحد لتر بواقع ٦٠٠ زجاجة، و٥ كراتين مكرونة زنة الكيس واحد كجم.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.