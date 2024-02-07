سويسرا تدعو الصين إلى قمة سلام بشأن أوكرانيا

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دعت سويسرا الصين إلى قمة سلام بهدف التوصل لحل للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس في بكين، اليوم الأربعاء إنه لا يتوقع ردا فوريا.

ويتواجد وزير خارجية الدولة الحيادية في بكين في زيارة تستمر يومين، التقى فيها وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقال كاسيسي: "ماذا سيكون الرد الصيني؟ سنرى".

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد، قد أعلنت في وقت سابق عزمها إجراء قمة سلام من أجل أوكرانيا عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد كاسيس أن مكان وموعد المحادثات لم يحدد بعد، كما أقر بأنه من غير الممكن التوصل لحل سلام حقيقي بدون مشاركة روسية.

وأضاف أنه يأمل في مساعدة من الصين ويعتقد أن البلاد لديها تأثير كبير على الحكومة في موسكو، وقال "يجب ألا نضيع الوقت".

وأوضحت وزارة الخارجية في بكين، اليوم الأربعاء، أن الصين سوف تبذل أقصى ما تستطيع لجعل محادثات السلام تتقدم.

وتابع كاسيس أنه تحدث أيضا مع وانج يي بشأن وضع حقوق الإنسان الخاص بأقلية بالويغور المسلمة في شمال غرب الصين.

يشار إلى أن سويسرا والصين تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قريبة وهناك اتفاق تجارة حرة بين الدولتين منذ 10 سنوات.