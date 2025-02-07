صرّحت مورجان أورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، خلال زيارتها لقصر بعبدا الرئاسي، بأن "إسرائيل هزمت حزب الله ونحن ممتنون لها بسبب ذلك. نؤكد على عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال"، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضافت أورتاجوس أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن أملها في إنهاء نفوذ حزب الله في لبنان. كما قالت: "لا أخاف منه فقد هُزم عسكريًا، ولن يتمكن من إرهاب المجتمع اللبناني مجددًا".

ورداً على هذه التصريحات، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا عبر الحساب الرسمي للرئاسة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، جاء فيه أن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس من بعبدا يعبر عن وجهة نظرها، والرئاسة غير معنية به".

وأثارت الصور التي التُقطت خلال اللقاء بين الرئيس اللبناني جوزف عون وأورتاجوس جدلًا واسعًا، حيث ظهرت المسئولة الأمريكية وهي ترتدي خاتمًا يحمل نجمة داوود، مما أدى إلى حالة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد شكرها لإسرائيل على "هزيمتها لحزب الله".