تقرير: رئيس وزراء اليابان يُجري زيارة سريعة لواشنطن في محاولة لإقامة علاقة شخصية مع ترامب

لم يدخر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا جهدا في الاستعداد لأول اجتماع له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد التقى إيشيبا هذا الأسبوع مع المدير التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، والمدير التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، وهما المديرين التنفيذيين اللذين استضافهما ترامب مؤخرا في البيت الأبيض.

كما طلب إيشيبا المشورة من سلفه المباشر، فوميو كيشيدا، وحتى إنه تواصل مع أرملة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني الأسبق، الذي وطد ترامب علاقته به خلال مباريات الجولف، في فترة ولايته الأولى.

وقال إيشيبا للصحفيين قبل توجهه إلى واشنطن لزيارة البيت الأبيض اليوم الجمعة: "ستكون هذه أول مباحثات مباشرة بيننا، لذا أود التركيز على بناء علاقة شخصية قائمة على الثقة بيننا."

ووصل إيشيبا مساء أمس الخميس في زيارة إلى واشنطن تستغرق نحو 24 ساعة. وتوجه إلى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قرابة منتصف النهار، ومن المتوقع أن يمضي أكثر من ساعتين مع ترامب لتناول غداء عمل وعقد مؤتمر صحفي مشترك قبل عودته إلى طوكيو.

وأثناء لقائهما في المكتب البيضاوي، قال إيشيبا عبر مترجم إنه يستلهم روح ترامب "التي لا تهاب" عندما تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال محاولة اغتيال أثناء الحملة الانتخابية.