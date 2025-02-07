مندوب مصر بالأمم المتحدة: الرئيس السيسي وضع خطا أحمر ضد التهجير منذ 7 أكتوبر

صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن القيادة السياسية وجهت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر؛ بالعمل على وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، ووضعت خطا أحمر قاطعا أمام تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

ونوه إلى خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» إلى نجاح مصر في استصدار 4 قرارات من مجلس الأمن الدولي، كان آخرها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار خلال فترة ترأسها للمجموعة العربية بالأمم المتحدة يناير المنصرم.

وأشار إلى تحدث مصر بكل قوة عن القضية الفلسطينية خلال جلسات مجلس الأمن بأكثر من 4 مناسبات خلال يناير، مؤكدة في بيان المجموعة العربية تمسكها بدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك رفض الاستيطان وضم الأراضي وتهجير السكان سواء بشكل مؤقت أو دائم.

ولفت إلى اجتماع المجموعة العربية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 30 يناير؛ لإحاطته بالموقف العربي والمصري الصلب وتأكيد ثوابت الموقف العربي الرافض للتطهير العرقي والتهجير القسري، مشيرا إلى تمسك الأمين العام بخيار حل الدولتين ورفضه التهجير القسري.

وأضاف أن مصر ترفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا أنها لن تتماشى مع ظلمهم وتصفية قضيتهم كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحذرت مصر، الخميس، في بيان عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واصفة إياه بأنه خرق للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة.

وشددت على رفضها الكامل لأي طرح يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، محذرة من التداعيات الكارثية لمثل هذا السلوك، وأثره السلبي على مفاوضات وقف إطلاق النار وإمكانية عودة القتال.

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