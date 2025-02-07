مانشستر سيتي يُقيد مرموش بقائمته لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

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أعلن مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، قيد صفقاته الشتوية وعلى رأسها النجم المصري عمر مرموش لقائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وأكد السيتي عبر موقعه الرسمي قيد الثلاثي عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف، ونيكو جونزاليس.

وسيكون ثلاثي السيتي بقيادة مرموش متاحين للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 11 فبراير على ملعب الاتحاد، بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 19 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد.

وانتقل عمر مرموش لصفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة قياسية بعد تألق مرموش بكشل لافت للآنظار.

ويمتد تعاقد مرموش مع مانشستر سيتي حتى 2029 في صفقة كلف خزينة السيتي 75 مليون يورو.