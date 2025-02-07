معبر رفح يستقبل 15 جريحا ومريضا فلسطينيا للعلاج في مصر

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الجمعة، الدفعة السادسة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وصرّح مصدر طبي في شمال سيناء بأن فريقًا طبيًا من وزارة الصحة المصرية أجرى الكشف الطبي على الجرحى فور وصولهم، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية، حيث وصل 15 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا في هذه الدفعة.

وأوضح المصدر أنه تم نقلهم إلى مستشفيي الشيخ زويد المركزي والعريش العام، لاستكمال تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يُذكر أن معبر رفح البري استقبل خلال الأيام الماضية 188 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، تم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء، الشرقية، القليوبية، والقاهرة، بالإضافة إلى 230 مرافقًا لهم، في إطار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.