نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، حدوث «مغالاة» في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن الزيادات الحالية تعود إلى «استغلال» منافذ بيع الطيور الحية.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن صناعة الدواجن «ثابتة ومستقرة»، قائلا: «أنا لا أرى أية مغالاة في هذه الفترة، وتحرك الأسعار في المزرعة من 75 إلى 85 جنيها، زيادة موسمية طبيعية، والسعر عادل جدًا للمنتج والمستهلك».

وأكد أن «محال بيع الطيور الحية السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أنها «تستغل الظروف لزيادة الأسعار على المستهلك المصري».

وأوضح أن المنافذ تبيع كل منطقة حسب مكانها، لافتا إلى وصول سعر الكيلو إلى 110 و115 و120 جنيها، كما يصل سعر البانيه في الأماكن الراقية إلى 250 جنيها، و200 جنيه في الأماكن المتوسطة.

وناشد وزير الزراعة، ضرورة تشغيل «بورصة الدواجن»، مؤكدا أن تفعيلها «مهم جدًا» كونها الوحيدة القادرة على منح السعر العادل للمنتج والمستهلك بناء على العرض والطلب الحقيقي.

كما طالب بالتحول «التدريجي» للبيع المبرد والمجمد بدلا من البيع الحي، مؤكدا أن أسعار الدواجن ستشهد استقرارا لمدة عام كامل «دون زيادة» في حال تطبيق هذين الإجراءين، لا سيما في ظل انخفاض سعر صرف الدولار، معقبا: «لا توجد مبررات للزيادة.. ولدينا فائض إنتاج 25%».

وأضاف أن شهر رمضان سيشهد «استقرارا في الأسعار»، متوقعا أن يبدأ المعدل في التراجع في «منتصف رمضان»، ليعود سعر المزرعة إلى مستوياته العادلة 75جنيها وحتى 85 كحد أقصى.