المكسيك تنفي وقوع قتلى في كارثة كويريتارو وأطلس

أكدت النيابة العامة في ولاية كيريتارو المكسيكية، عدم سقوط قتلى خلال أعمال الشغب، التي وقعت بملعب كرة قدم خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى.

ونشب شجار بين مشجعي كيريتارو وأطلس، خلال مباراة الفريقين السبت الماضي بملعب كوريخيدورا في مدينة كيريتارو، ما أدى لإصابة 26 شخصا منهم 3 في حالة حرجة، حسبما أعلن أمس الأحد حاكم الولاية ماوريثيو كوري، خلال مؤتمر صحفي.

وأضافت النيابة العامة أمس في بيان لها "لا يوجد قتلى. جميع المصابين حالتهم مستقرة حتى الآن ويتماثلون للشفاء".

كما أوضحت أنها بدأت تحقيقاتها "في جرائم الشروع في القتل، والعنف خلال أحداث رياضية، والتحريض على ارتكاب جرائم، والضلوع في أعمال إجرامية".

وألغيت المباراة بين الفريقين، عقب امتداد أعمال العنف إلى الملعب إثر اقتحام الجمهور للمستطيل الأخضر، ما دفع لاعبي الفريقين للهرب نحو غرف تغيير الملابس.