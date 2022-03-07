قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر يشهد انخفاضًا ملحوظًا على مدار الأسبوع الماضي، مضيفًا أن هناك انخفاض كبير في معدلات الوفاة نتيجة الفيروس وكذلك إشغال الأسرة في المستشفيات.

وأجاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، على سؤال هل سيتم إلغاء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصةً مع بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن وصول نسبة تلقي المواطنين للقاح لـ 70% قد يساعد في اتخاذ هذا القرار والذي تقرره الجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن معدلات تلقي المواطنين للقاح كورونا وصلت حتى الآن لـ 50%، مما ساعد في انخفاض إقبال الإصابات على المستشفيات وقلة الأعراض التي يتعرض إليها مصاب فيروس كورونا، مضيفًا أن 30 مليون مواطن تلقوا كامل اللقاح أي الجرعة الأولى والثانية، أما عن الجرعة التعزيزية فوصل عددهم إلى أكثر من مليون مواطن.

واستكمل، أن الوزارة سهلت طرق تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال توجه المواطن إلى أي مركز للقاحات، ويسجل البيانات الخاصة به، وعلى الفور يتلقي اللقاح، متابعًا أن من تخطوا الـ 60 عامًا يستطيعوا تلقي الجرعة التعزيزية بعد 3 أشهر فقط من تلقي الجرعة الثانية.

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