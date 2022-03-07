اليابان ترفع مستوى تحذيراتها من السفر إلى روسيا

رفعت اليابان، اليوم الاثنين، حالة التحذير من السفر إلى روسيا إلى ثاني أعلى مستوى لها.



وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بحسب وزارة الخارجية اليابانية، إلى رفع تحذير السفر إلى المستوى الثالث على مقياسه المكون من أربع نقاط بعد أن أغلقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية بينما أغلقت روسيا مجالها الجوي ردًا على ذلك.



وبحسب مصادر حكومية يابانية، فإن هناك ما يقرب من 2400 ياباني في روسيا حتى اليوم حيث دعتهم الحكومة للتفكير في مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية التي لا تزال متاحة.