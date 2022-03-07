مجلس بلدية جوستوميل: القوات الروسية قتلت عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات

قال مجلس بلدية جوستوميل الأوكرانية، إن الجيش الروسي قتل عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات على المدنيين، وذلك حسبما نقلت تقارير إعلامية.



ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، كثيرًا ما أقدمت كييف على اتهام موسكو بأنها تشن هجمات على المدنيين، بينما تدافع روسيا عن نفسها وتقول إن ضرباتها تستهدف منشآت عسكرية فقط.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.