السجن 10 أعوام لمتهمين بحيازة 19 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأحد، "ح.ع.خ"، عامل، و"س.ال.م"، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمهما 50 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة 19 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 10895 لسنة 2021 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين، عقدا العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائهما، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهما، ألقي القبض عليهما، وبتفتيش المتهم الأول، عثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيش المتهمه الثانية وجدَ بحوزتها حقيبة بداخلها 18 طربة لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، محمد أحمد سالمان، ومحمود سلامه شرف الدين، وسكرتير الجنايات، عادل عزت.