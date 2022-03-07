العراق وأمريكا تبحثان التطورات في أوكرانيا وأسعار النفط

بحثت العراق والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين ،التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار النفط وانعكاساته السلبية على المستهلكين.

وذكر بيان لوزارة الخارجيّة العراقية أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اجتمع اليوم مع نائب مساعد وزير الخارجيَّة الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينيڤر گافيتو، وتم بحث عددٍ من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا ،وتأثير هذا الصراع على الوضع الأمنيّ في المنطقة بصورة عامة والوضع الاقتصاديّ بصورة خاصة.

كما بحث الجانبان ملف سوق النفط العالميّ وزيادة الأسعار وتأثير ذلك على الدول النفطيّة والدول غير المنتجة للنفط، حيث إنَّ أرتفاع الأسعار بصورة عامة تؤثر على الدول غير المنتجة للنفط وخاصةً الدول الأفريقيّة بصورة سلبيّة، وذلك بحسب البيان.

وتناول الاجتماع مباحثات فيينا بين إيران والولايات المتحده الأمريكيّة والدول المعنية الأخرى، ورغبة العراق في الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القصيرة القادمة.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا كذلك العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تنمية التعاون المُشترَك بين بغداد واشنطن ومسألة تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة، والعقبات التي تواجهها ،والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وكيفية إيجاد حلول عملية لحل هذه المشاكل.