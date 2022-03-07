مصرع شاب سقط من أعلى عقار في بولاق الدكرور

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لقي شاب مصرعه متاثرا بجراحة، بعدما سقط من أعلى عقار فى ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة "هيثم. أ"، فى العقد الرابع من العمر، وأنه سقط من أعلى عقار، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات، الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.