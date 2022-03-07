رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق في احتمالية ارتكاب روسيا جرائم حرب بأوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق في ما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول احتمالية ارتكاب روسيا لجرائم حرب، قالت دير لاين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن هناك حاجة لإجراء تحقيق واضح وقوي للرد على هذا السؤال".

ومن ناحية أخرى، وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات التي تم فرضها على القيادة والاقتصاد الروسيين أحدثت تأثيرا كبيرا.

وأضافت دير لاين أن أوروبا تكثف جهودها لدعم أوكرانيا من أجل إقامة ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.

يأتي هذا في وقت كانت قد أشارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 1.2 مليون شخص، موضحا أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات في الأيام والأسابيع القادمة.