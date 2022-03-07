دبلوماسي غربي لقناة روسية: الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته

قال دبلوماسي في جنيف، متابع لموضوع إجلاء المدنيين من جنسيات عربية من أوكرانيا، لقناة "روسيا اليوم"، إنّ الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته ويتهم الجانب الروسي بفعل ذلك.



وأضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه، وفق القناة الروسية، أن ما يشبه المافيات تعمل على الأرض حاليا، حيث يطلبون عمولة عالية لإخراج المدنيين وإبعادهم من مناطق النزاع.



وأوضح أن العديد من الطلاب العرب تمكنوا من الهرب بدون مساعدة من أي جهة من مدينة سومي الأوكرانية، ووصلوا إلى مناطق خاضعة للجانب الروسي، مشيرا إلى أن من ظلوا عالقين في سومي وغيرها يريدون الفرار شرقا باتجاه الجانب الروسي، إذا استطاعوا، باعتبار أن هذه المناطق باتت تعتبر "أكثر أمنا" بالنسبة لهم.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.