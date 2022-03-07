المستشارة الأممية لليبيا تدعو لاستئناف جميع الرحلات المدنية ورفع إغلاق النفط

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى استئناف جميع الرحلات المدنية في ليبيا، ورفع إغلاق النفط الذي تعرضت له عدد من الحقول النفطية.

وقالت وليامز، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، إن "حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية، وإن وقف إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي".

وفي سياق آخر، قالت ستيفاني وليامز، إنها أطلعت مجموعة من المرشحات للانتخابات البرلمانية على مبادرتها لجمع الليبيين للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات.

وأكدت وليامز، خلال لقائها مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أنها أثنيت على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت المستشارة الأممية أنها حثت المرشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أن المرشحات أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات.