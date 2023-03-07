وزيرة الخارجية الألمانية تزور العراق اليوم

تتجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إلى العراق.



وبحسب وزارة الخارجية العراقية، فإن بيربوك ستلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين في العاصمة بغداد.



وبحسب تقارير في بغداد، ترغب ألمانيا والعراق في تعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الزيارة ومناقشة المزيد من التعاون المكثف في مجالات الطاقة والاستثمار.



ولم ترغب وزارة الخارجية في برلين في التعليق حتى الآن على الموضوعات المخطط مناقشة خلال الزيارة.



وبعد سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، يتعرض رئيس الحكومة العراقية الجديد السوداني لضغوط لإخراج بلاده من أزمة سياسية واقتصادية حادة.



ويعيش حوالي 30% من سكان العراق في فقر، وكانت هناك احتجاجات شعبية متكررة في البلاد منذ عام 2019.



ويدعم الجنود الألمان العراق في قتاله ضد تنظيم داعش. وقبل بضع سنوات سيطر الإرهابيون على مناطق واسعة في العراق وسوريا. وعلى الرغم من هزيمتهم عسكريا حاليا في المنطقة، فإنهم يواصلون شن الهجمات.