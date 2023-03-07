جامعة مطروح: توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات واكاديميات وشركات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إنه تم توقيع بروتوكولات للتعاون مع 8 جامعات وأكاديميات ومؤسسات، فيما يعرف بتحالف الإقليم الشمالي؛ لتأهيل الشباب الخريجين

لسوق العمل.

جاء ذلك على هامش فعاليات "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي، والذي يضم جامعة الاسكندرية ، جامعة العلمين الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيا، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، شركة أبو قير للأسمدة، مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن البروتوكول يهدف لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الصناعة ومجتمع الأعمال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، والتوسع في حاضنات الأعمال بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى "تكنولوجي بارك".

يهدف التحالف من خلال التنسيق والعمل بين أعضاء التحالف لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية للاقليم الشمالي، والاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف فى ذلك الإقليم.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على محاور سبعة رئيسية، هي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال، والتى تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.