الرئيسان الروسي والأوزبيكي يبحثان الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ مشاريع واعدة في المجالين التجاري والاقتصادي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع واعدة في المجالين التجاري والاقتصادي.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الرئاسة الروسية "الكرملين": "أن رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف، وتمت مناقشة عدد من قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع الواعدة في المجالين التجاري والاقتصادي".

يذكر أن روسيا وأوزبكستان وقعتا في منتصف سبتمبر 2022، إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، ووقع رئيسا البلدين الإعلان، بعد مفاوضات جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.