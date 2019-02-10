انتقدت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "حركة إنصاف" الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان، حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عنها القول إن الشخص الذي اختبأ لدى وصول الشرطة لاعتقاله أصبح بخير الآن وينظم مسيرات انتخابية.

وقالت الوزيرة، إن "العميل الأجنبي ولص توشا خانه" لم يظهر حتى عندما صدرت مذكرات توقيف ضده لا تسمح بالإفراج عنه بكفالة.

ويواجه عمران خان اتهامات في قضية "توشا خانه" بتلقى هدايا من زعماء أجانب خلال فترة حكمه، ثم بيعها لاحقا.

وقالت الوزيرة إن المتهم وفريقه القانوني اختفوا، وإن المحكمة تنتظرهم مرة أخرى.

وكانت شرطة العاصمة الباكستانية إسلام آباد حاولت إلقاء القبض على عمران خان بعد صدور أمر باعتقاله الشهر الماضي، لعدم مثوله أمام جلسة استماع للنظر في شكوى مقدمة من مفوضية الانتخابات ضده، ولكنها لم تعثر عليه.