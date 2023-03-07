جامعة المنيا تحصد 17 ميدالية بفعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية لذوي الهمم

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن حصاد أبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم لـ17 ميدالية متنوعة، من بينها 3 ذهبيات و7 فضية و7 برونزية، خلال مشاركتهم بفعاليات اللقاء الرياضي "بارالمبياد الجامعات المصرية للعام الجامعي 2022-2023"، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الإعاقة منحة.. لا محنة"، بمشاركة 800 طالب وطالبة من ذوي الهمم من مختلف الجامعات المصرية.

وشاركت الجامعة بفريق طلابي مكون من 28 طالبا وطالبة من ذوي الهمم، "إعاقة حركية وبصرية وصم وبكم، وقصار القامة"، وذلك للمنافسة في مسابقات كرة الجرس، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، وألعاب القوى.

أكد رئيس الجامعة، الدعم الكبير التي توليه الجامعة لطلابها من ذوي الهمم، وإنشائها لمركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة؛ لتحقيق رؤيتها لدمج الطلاب وتلبية احتياجاتهم وميولهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتها وتنميتها في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، والاجتماعية، والذي انعكس بصورة واضحة خلال فعاليات اللقاء، وحصول فريق الجامعة المشارك على 3 ذهبيات حصدها الطالب عبدالرحمن أنور في منافسات دفع الجلة، والطالبة زينب صابر في منافسات الوثب الطويل، والطالب محمد جمال الدين في دفع القرص، وحصد 7 ميداليات فضية للطالب أحمد علي في رمي الرمح، وعبدالرحمن أنور في دفع الجلة، ومحمد جمال في رمي الرمح، وزينب صابر في الوثب الطويل، وأحمد محمد في رمي الرمح، ومحمد أحمد جري 100 متر، ومحمد حسن في رمي الرمح.

وأضاف أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم، قد حصدوا 7 ميداليات برونزية فاز بها الطالب يوسف الحسيني في بطولة تنس طاولة، ومحمد جمال في رفع الأثقال، وأناسيمون محب في جري 100 متر والوثب الطويل، وبسام الحسيني في رمي الرمح، وإيلارية ميمي في رفع الأثقال، ومحمد أحمد في رمي الرمح.

وأشرف على فريق الجامعة المشارك، وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ورافق الفريق، الدكتور يسري خلاف مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور الحسين سيد مدرب فريق ألعاب القوى، ورانيا حسانين مشرفة الطالبات.