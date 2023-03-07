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المفوضية الأوروبية: حشدنا 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا حتى الآن

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:26 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيقة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".
من جهته، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
هذا و دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، شول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.
وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.

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